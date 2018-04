Flextrafik bliver 12 kroner dyrere

Brugerne af transporttilbuddet »flextrafik« må i fremtiden indstille sig på at betale mere for at køre de første 10 kilometer, oplyser Frederikssund Kommune ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Det skyldes, at Frederikssund Kommune i lighed med en række andre nordsjællandske kommuner skifter fra kommunetakst til grundtakst. Prisen for kørsel udover de første 10 kilometer vil dog fortsat være seks kroner per kilometer.

- Det er for Teknisk Udvalg vigtigt at fastholde muligheden for at benytte Flextrafik. Det er beklageligt, at vi nu skifter fra kommunetakst til den højere grundtakst, men Flextrafik er stadig en god og flexibel mulighed for borgerne, lyder det fra formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).