Flest mænd er smittede på syv dage

Det er de erhvervsaktive, og hverken børnene, teenagerne eller de gamle, der fylder mest i seneste syv dages statistik over bekræftede Covid-19 smittede i Frederikssund Kommune.

Statens Serum Institut har opgjort, at i perioden 7. til 15. oktober, begge dage inklusiv, var der 30 bekræftede tilfælde i kommunen. Det giver en syv dages incidens på 66.3 smittede per 100.000 tilfælde. 19 af de smittede - 63 procent - er mænd.

Smittetal er faldende

Aldersfordelingen er fra 11 til 81 år med hovedvægt i aldersgruppen 20-29 år. 50 procent er mellem 22 og 54 år. 20 ud af de 30 - 67 procent - er af dansk herkomst. To smittede i perioden har oplyst at være tilknyttet henholdsvis specialskole for handicappede og hospital.