To beboere og en medarbejder fra plejehjemmet Pedershave i Frederikssund er indlagt med Covid-19 på hospitalet, og kommunen afventer testresultater fra en tredje beboer. Foto: Allan Nørregaard

Flere smittede på plejehjem

Frederikssund - 02. april 2020 kl. 15:28 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er konstateret flere smittede med coronavirus på plejehjemmet Pedershave i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Status torsdag er, at endnu en beboer er testet positiv for coronavirus, som blev fundet hos en anden beboer for nogle dage siden på samme afdeling, ligesom en medarbejder har fået konstateret sygdommen.

Alle tre er nu indlagt med Covid-19, oplyser Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune, der tilføjer, at man også venter på testresultater for en tredje beboer på afdelingen.

- Vi har øget afskærmningen af beboerne. De får mad på stuerne. De smittede beboere er ikke et problem, for de er indlagt, fortæller Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune.

Personalet tackler krisesituationen med stor professionalisme og faglighed, påpeger direktøren.

- De ved, hvordan de skal håndtere det og har de fornødne værnemidler. Medarbejderne løfter opgaverne rigtig godt, siger hun, som oplyser, at kommunen håber torsdag at få Region Hovedstaden til at teste personalet for corona, hvilket også blev forsøgt onsdag.