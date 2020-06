Flere ledige industrifolk under corona

Se billedserie Frederikssunds industrivirksomheder holder fortsat dampen oppe. Frygten er, at en global økonomisk afmatning vil reducere efterspørgslen på deres varer.

Frederikssund - 06. juni 2020

Coronakrisen koster Frederikssunds ufaglærte og faglærte industriarbejdere job. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

3F Frederiksværk-Frederikssund, der organiserer industriarbejderne i Frederikssund, Halsnæs og Egedal, melder om 50 flere ledige inden for de seneste par måneder. Ledigheden blandt de 3300 medlemmer i de tre kommuner er steget fra 130 til 180.

Det er en stigning i ledigheden på 38 procent. Eller skrevet på en anden måde; så er ledigheden steget fra 3,9 procent til 5,5 procent blandt 3F Frederiksværk-Frederikssunds medlemmer.

- I Frederikssund alene har vi nu 73 ledige medlemmer. Vi organiserer også chauffører, gartneriarbejdere og rengøringsteknikerne, blandt flere, men her er beskæftigelsen høj. Det er på industriområdet, at ledigheden stiger.

Det fortæller Jesper Olsen, der er afdelingsformand for 3F Frederiksværk-Frederikssund. Han ser stigningen som moderat og til at håndtere. Hans frygt er, at det kun er toppen af isbjerget, og at Frederikssunds industrivirksomheder ser sig nødsaget til at afskedige langt flere i løbet af de kommende måneder.

- Hvis verdensøkonomien og efterspørgslen på varer falder globalt, frygter jeg, at en del af vores industrivirksomheder vil blive ramt. Så kan ledigheden blandt vores industrifolk stige betragteligt. Det er desværre ikke utænkeligt, forudser Jesper Olsen.

Han var i den forgangne uge inviteret med, da de 20 medlemmer, kommunale erhvervsfolk, politikere og private erhvervsledere i Frederikssunds coronataskforce holdt deres andet møde. Her talte man om, hvordan coronakrisen presser flere brancher både lokalt og internationalt.

På industriområdet var meldingen, at der fortsat er gang i produktionen, men at fremtiden er uvis.

- Der er produceret til lagrene, og lagrene er ved at være fyldt. Nu skal produkterne gerne af sted til gamle og nye kunder og i større grad end i de forgange måneder, lød meldingen. Ellers må produktionshastigheden sættes ned. Det er den dystre udsigt.

- Men jeg hørte også nogle optimistiske industriledere fortælle, hvordan de tackler det hele på en god måde. Jeg blev faktisk mere optimistisk efter det møde, fortæller Jesper Olsen.

AMU-kurser

3F-formanden blev som en udløber af mødet i coronataskforcen inviteret til et kaffemøde med direktøren for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen. Til en snak om, hvordan man bedst hjælper de industriansatte, der enten har mistet, eller er i fare for at miste deres job de kommende måneder i Frederikssund.

- Stiger ledigheden, vil det være oplagt at bruge ledigheden til at omskole og efteruddanne de ledige, der kan have gavn af det. Det er også det, at kommunen selv har i tankerne, konstaterer Jesper Olsen tilfreds.

- Om det skal være længerevarende omskoling eller kortere AMU-kurser ligger åbent, forklarer han.

Han gør opmærksom på, at industrivirksomheder kan søge Industriens Kompetencefond om økonomisk kompensation, når de sender medarbejdere på AMU-kurser.

- Så bliver alle udgifter til AMU-kurser dækket, og der bliver kompenseret for 80 procent af medarbejdernes løn i op til seks uger. Det kan industrivirksomhederne med fordel benytte sig af i denne her tid, hvis der er medarbejdere, der ikke har så travlt, som de plejer at have. Det er langt bedre end en fyreseddel, siger Jesper Olsen.

Forlæng dagpenge

Han glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter i sidste uge indgik aftale om at øge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så det bliver mere overskueligt for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser.

Hans ønske er, at de tre måneders dagpengeforlængelse, som ledige på dagpenge har fået tildelt i perioden 9. marts til 9. juni, får lov at fortsætte i hvert fald et halvt år endnu.

- Tre måneders forlængelse gør en stor forskel for ledige, der mister jobbet i en tid, hvor meget er gået i stå, pointerer han.