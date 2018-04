Flere hundrede boliger på vej

Bygelysten lader til at være stor i Frederikssund Kommune. På sit seneste møde behandlede Plan- og miljøudvalget ikke færre end fem sager om igangsættelse af udarbejdelse af nye lokalplaner, som alle har det til fælles, at de skal muliggøre boligbyggeri flere steder i kommunen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Selsøvej i Skibby har en bygherre kalkuleret med at bygge 150-160 boligenheder, mens kommunen har modtaget en ansøgning om at opføre 12-14 rækkehuse på Roskildevej i Jørlunde samt cirka 120 tæt lav boliger på Hillerødvej i Slangerup.

Desuden er det lykkes kommunen at sælge hele arealet, hvor Oppe Sundby Skole tidligere lå og også her skal der bygges både ældreboliger og konventionelle boliger

- Det er positivt, og det fortæller mig, at Frederikssund Kommune er et attraktivt sted at bygge, og der er efterspørgsel på boliger her i området, siger formand for udvalget, Jørgen Bech (V).