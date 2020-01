Frederikssund Kommune er blevet en del af initiativet Giftfri Haver. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Send til din ven. X Artiklen: Flere haver skal være fri for sprøjtegift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere haver skal være fri for sprøjtegift

Frederikssund - 27. januar 2020 kl. 16:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 29. januar markeres det, at Frederikssund Kommune nu er med i initiativet Giftfri Haver.

Giftfri Haver er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Praktisk Økologi. Formålet er at undgå brugen af pesticider i private haver samt på offentlige arealer. Omkring 21.000 private haver i Danmark er tilmeldt.

I oktober 2019 besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune skal støtte initiativet, og for at sætte fokus på sagen bliver det markeret ved et arrangement, der finder sted onsdag den 29. januar klokken 15.30 i det store mødelokale i Langes Magasin i Frederikssund. Alle er velkomne.

Her deltager blandt andre både borgmester John Schmidt Andersen (V), formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) samt præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Der vil blive serveret et let traktement.

- Med dette arrangement vil vi gerne markere startskuddet til et større fokus på miljøet. Det er vigtigt - både af hensyn til biodiversiteten og sikkerheden for vores grundvand - at vi ikke bruger pesticider. Samtidig ligger initiativet i fin forlængelse af Frederikssund Kommunes nyligt vedtagne klimastrategi, fastslår Tina Tving Stauning.

Hun understreger, at der på Frederikssund Kommunes egne grønne områder ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler.

Derfor handler Frederikssund Kommunes deltagelse i initiativet om, at kommunen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund Vandråd samt Klimarådet skal udarbejde forslag til en kampagne. Formålet skal være at motivere private haveejere, foreninger og erhvervsdrivende med grønne arealer til at droppe brugen af kemiske bekæmpelsesmidler, sneglegift og lignende.

- I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi målrettet for et rent miljø. Det er derfor overordentligt glædeligt, at Frederikssund kommune nu følger efter flere andre kommuner og tilmelder 560 kommunale hektarer til Giftfri Have. Det er et stærkt signal til landets øvrige kommuner og til kommunens borgere, foreninger og erhvervsdrivende om at lægge giftsprøjten på hylden - til gavn for vores grundvand, vores biodiversitet og os selv, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Har du en have, hvor du ikke bruger pesticider, kan du melde dig til på giftfri-have.dk. Ifølge hjemmesiden er der i dag tilmeldt næsten 21.000 haver, hvoraf de cirka 200 er beliggende i Frederikssund Kommune.