Flere grunde til at sige nej til "mere natur"

Frederikssund - 04. januar 2021

Siden 1947 har familien Ross Andersen drevet landbrug og gartneri på Tangbjergegårds jorde, som ligger i åbne grønne omgivelser med Nordskoven mod vest og Roskilde Fjords kyststrækning mod øst, lige umiddelbart nordøst for Jægerspris by.

Men nu føler familien, at gården, deres levebrød - ja selv naturen - er truet af et forslag om, at Frederikssund Kommune udpeger en stor del af jorden til fremtidig natur i Grønt Danmarkskort. Byrådet skal beslutte, om seks nye områder skal indgå eller udgå, eventuelt hvilke afgrænsninger, som led i Kommuneplan 2021.

Tangbjergegård ejes af Anders Ross Andersen, der er tredje generation på ejendommen. Frederiksborg Amts Avis har mødt hans far, tidligere Venstre-byrådsmedlem Jens Ross Andersen, og hans bror Martin Ross Andersen, som begge hjælper til med at dyrke tidlige kartofler og korn samt passe 120 stykker limousinekvæg, heraf 50 køer, til en snak om forslaget. Anders Ross Andersen var ikke hjemme. Han var på job i et entreprenørfirma, hvor han arbejder på fuld tid ved siden af sit landbrug.

Kvæg hjælper naturen Jens og Martin Ross Andersen fortæller, at familien ikke er glade for at få udpeget ejendommen til ny natur i Grønt Danmarkskort. De frygter for begrænsninger i brugen af jorden.

- Min brors ejendom er på 35 hektar, og når naturparken er gennemført, vil der reelt være én hektar jord tilbage til landbrugsdrift. Hvis der ikke må pløjes, er det umuligt at fortsætte med kvægdrift, og kvægdrift er ellers med til at sikre, at fredede strandenge langs fjorden, blandt andet kommunens, bliver afgræsset, så de ikke gror til i siv og træer, fortæller Martin Ross Andersen, der arbejder i et byggefirma ved siden af landbrugsdriften, og som undrer sig over, at fire huse med haver op ad skoven også står til at blive indlemmet i Grønt Danmarkskort, blandt andet hans eget, hvor han bor sammen med sin hustru og parrets to børn.

Den der tier... Familien har svært ved at forstå, at de berørte lodsejere ikke blev kontaktet af kommunen, da arbejdet med Grønt Danmarkskort gik i gang i 2019, men at de selv har måtte opdage det via kommunens hjemmeside eller høre om det fra andre.

- Hvis man ikke gør indsigelse, så betragtes det som samtykke. Det, synes jeg, er en forkert måde at gøre det på, påpeger Jens Ross Andersen, der kritiserer, at den kommunale forvaltning ikke aner en »dyt« om de historiske forhold, idet han nævner, at Vænget netop ikke kom med i en fredning af engene ud for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i 1967, fordi der boede mange mennesker.

Ejendom bliver stemplet En uge før jul arrangerede Frederikssund Kommune et digitalt borgermøde, hvor forslaget blev gennemgået. Her var beskeden til lodsejerne blandt andet, at udpegningen ikke har konsekvenser, og at det vil ske ad frivillighedens vej, for eksempel ved ekspropriation.

- Det er frækt at sidde og sige, at det ikke har en betydning, når man ved, at det vil være et stempel. Så vil man ikke kunne få lige så meget for ejendommen, hvis man vil sælge, siger Martin Ross Andersen, der kender til mange eksempler på, at lodsejere bliver taget ved næsen i ekspropriationer, fordi de både skal indfri gæld og betale 68 procent i skat af beløbet.

Uafklarede spørgsmål Jordene i Vænget drænes og pumpes i dag ud i Roskilde Fjord via fem afvandingspumper. Vil det fortsætte i et naturområde, eller bliver der mere vand i området? Hvad med grusvejen, som er livsnerve for de cirka 30 husstande i Vænget og Neder Dråby? Og hvad med det 2,4 meter høje og to kilometer lange dige, der beskytter mod højvande, og som benyttes som trampesti, hvor alle kan komme tæt på fjorden og fuglelivet?. Det er altsammen uafklarede spørgsmål, lyder det bekymret fra Jens Ross Andersen.

- Vi synes, vi skal have lov til at fortsætte, som i dag, 70 år frem i tiden, siger han, der drømmer om, at familiens to yngste, Sofus på seks år og Viggo på fire år, kan blive fjerde generation af landmænd på Tangbjergegård.

Frederikssund Kommune har sat sidste frist for at indsende ideer og forslag til afgrænsning af de seks områder til i dag mandag den 4. januar. Forslag til Kommuneplan 2021 kommer i offentlig høring til sommer.