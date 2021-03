Flere flytter til Frederikssund Kommune

- Det er rigtig glædeligt, at vores flyttebalance viser så stort et plus. Det er et rigtig godt afsæt for den bosætningsstrategi, der netop nu er i høring, for det understreger, at mange er ved at få øjnene op for vores fantastiske natur og de mange kvaliteter, vi har i Frederikssund Kommune. Den udvikling skal vi understøtte med bosætningsstrategien, så vi kan blive endnu flere borgere i Frederikssund Kommune, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V) i pressemeddelelsen.