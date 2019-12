Tricktyve forsøgte torsdag både telefonisk og i person at franarre penge fra ældre kvinder i Frederikssund. Foto: Kenn Thomsen

Flere ældre kvinder udsat for tricktyveri

Frederikssund - 20. december 2019

Hele tre ældre kvinder i Frederikssund blev torsdag forsøgt franarret større pengebeløb. Det fremgår af politiets døgnrapport. I et af tilfældene havde tricktyvene held med deres foretagende.

Torsdag formiddag udgav to mænd sig for at være betjente, da de ringede på hos en 85-årig dame på Asgård. Under dække af at ville indsamle fingeraftryk fra kvindens kontanter og dankort stjal de begge dele.

Senere på eftermiddagen var det over telefonen, at henholdsvis en 71-årig kvinde og en 87-årig blev forsøgt bedraget. En dansktalende mand påstod overfor begge kvinder, at deres bankkonti var blevet hacket, og at der var hævet store beløb.

Til den 71-årige påstod de, at der snarest ville komme to betjente for at afhøre hende, men at de ville parkere politibilen et stykke fra hendes hjem, så hun ikke behøvede undrede sig over, at der ingen politibil ville være at se.

I begge tilfælde var det kvindernes døtre, der anmeldte bedrageriforsøgene.