Omkring 25 mennesker mødte op på Torvet for at fejre Forening Norden i Frederikssunds 75 års jubilæum. Foto: Allan Nørregaard

Flag og sang for nordisk venskab i 75 år

Der skulle have været stor festivitas med sønderjysk kaffebord og samvær samme aften i Kulturhuset Elværket for at fejre 75 års jubilæet for stiftelsen af Foreningen Norden i Frederikssund, hvor 100-året for genforeningen også skulle have været markeret.