Flåede familie ud af brændende bil: Nu efterlyser familien redningsmændene

Uhyggelig bilbrand endte lykkeligt. Nu vil familie gerne sige tak til redningsmænd.

Frederikssund - 13. september 2021

To mænd opdagede, at det brændte under en forankørende bil. Resolut fik de stoppet bilen, hevet fører og passagerer ud og med en pulverslukker forsøgt at slukke ilden.

Det fortæller Flemming Olsen fra Nykøbing Falster. Det var ham, der sad bag rattet, da bilen brød i brand.

- Min kone og jeg samt vores niece, der er handicappet, holdt ferie i Gilleleje. Den 29. juni om eftermiddagen var vi på Frederiksborgvej i Slangerup på vej mod Jægerspris, da vores bil brød i brand.

- Vi havde ikke bemærket noget unormalt med bilen, men to mænd, som kørte bag os, gjorde tegn til, at noget var galt. De havde set, at det brændte under bilen. Vi holdt derfor begge ind til siden. Mændene kom hurtigt hen til os og sagde, at vi skulle ud NU, da vores bil brændte.

Vi kom heldigvis alle tre ud og fik vores handicappede niece bragt i sikkerhed uden fysiske skader.

Flemming Olsen er meget taknemmelig over, at de to mænd hjalp. Både med at få familien ud af den brændende bil og efterfølgende for at gøre et forsøg på at slukke ilden. Derfor vil han også gerne i kontakt med de to mænd for at sige dem en ordentlig tak.

- Det var en surrealistisk oplevelse at se vores bil gå op i flammer. Men vi er meget taknemmelige for, at mændene i bilen bag os fik hjulpet os, og også at de med deres egne pulverslukker forsøgte at slukke branden.

- Det vil derfor betyde meget for os som familie, hvis vi kan mødes og takke dem, siger Flemming Olsen.

Så hvis de to mænd læser denne artikel og vil give sig til kende, kan de sende en mail til Sjællandske Mediers webredaktion på sndk@sn.dk, der så kan sætte dem i forbindelse med Flemming Olsen.