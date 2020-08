Fjordkoret er i gang

Fjordkoret har eksisteret siden 1980, og det er er et amatørkor med cirka 30 medlemmer. Bo Davidsen har været dirigent i alle år, og i år kan koret fejre sit 40 års jubilæum. Hvilket formenlig vil blive fejret ved en jubilæumskoncert

Har man lyst til at synge med, er man meget velkommen. Fjordkoret kan bruge alle slags stemmer, men især er nye herrestemmer velkomne. Vil man synge med, kan man ringe til korets dirigent Bo Davidsen på telefon 21 37 40 59 og høre nærmere eller bare møde op mandag aften. Så kan man over nogle gange se, om man kan lide at synge med Fjordkoret.