Fjordforbindelsen får fem småbroer

Arbejdet med to broer ved Ny Landerslevvej og en bro ved Marbækvej er gået i gang. Den første del af arbejdet består af at nedramme spunsvægge af stål, hvorefter man støber et betondæk ovenpå. Arbejdet med at nedramme spuns vil være færdigt om cirka to uger. I løbet af de kommende uger vil byggekranerne begynde at blive sat op og gjort klar til arbejdet med betondækkene. Betonarbejdet starter umiddelbart efter påske.