Fjorden - en forbindelse og en forbandelse

Fjordens skiftende beskaffenhed har til alle tider været et livsvilkår for livet langs fjorden. Det fortæller cand. mag. Stefanie Høy Brink om i foredraget »De levede af fjorden« i Frederikssund Folkeuniversitet tirsdag den 19. januar klokken 19.30 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.

Fjorden har gået fra ferskvand til saltvand. Vandstanden falder. Vandet fryser til is. Fjorden har skiftet karakter og været både en

Stefanie Høy Brink, der er cand. mag i europæisk etnologi med speciale i bygningskultur og den faste kulturarv, er tidligere museumsinspektør på Frederikssund Museum, Færgegården, hvor hun havde ansvar for formidling og nyere tids forskning. Nu er hun ansat ved Københavns Musum. Hun er optaget af det relationelle forhold mellem natur og menneske igennem tiden. Fjorden har igennem de sidste mange 1000 år ændret karakter og med det ændret vores måde at leve på og måde at håndtere og bruge fjorden på. Måske ikke fra dag til dag, men fra generation til generation.