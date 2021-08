Se billedserie Ungdomsskolen i Frederikssund, arrangerede vandaktiviteter hele ugen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Fjordaktiviteter lokkede børn og unge på vandet

07. august 2021

Af Nikolai Rosler Jørgensen

Havkajak, stand up paddle boards og kanoer har hele ugen været på vandet ud for Marbæk strandpark.

Det var ungdomsskolen i Frederikssund, der arrangerede vandaktiviteter i sommerferien.

Her har børn, unge og voksne kvit og frit kunnet komme ned til stranden, hvor udstyr og instruktører har stået klar til brug og vejledning.

- Mandag måtte vi desværre aflyse, fordi det blæste for meget, men eller har vi haft ret godt gang i den, torsdag var der omkring 30 børn og unge, hvilket har været det højeste antal, fortæller Jesper Sydney Jensen, der er én af flere uddannede instruktører, der har været til stede hele ugen.

Det er blot andet år, at ungdomsskolen har arrangeret gratis vandaktiviteter på Roskilde fjord.

- Sidste år fik vi penge af regeringen til at lave sommeraktiviteter i kommunen, det fik vi ikke i år, men vi ville gerne tilbyde det igen og det er vi heldigvis lykkedes godt med, fortæller Jesper Sydney Jensen.

Udover at vække interessen for vandsport og selvfølgelig gøre opmærksom ungdomsskolens vandaktiviteter, så kan der komme meget godt ud af at lade børn og unge opleve vandet på denne måde, fortæller Kjeld Pedersen, der står for sejlads og friluftsliv i Ungdomsskolen.

- Vi vil jo gerne have, at de unge lære at færdes godt og sikkert på havet og i naturen generelt, og så kan vi måske også vække drømmen om havet for nogle af dem, siger han.

Styr på sikkerheden Det er selvfølgelig vigtigt at have det sjovt, men sikkerheden skal der helst være styr på, når man bevæger sig ud i bølgerne.

- Vi gør en del for at det først og fremmest er sikkert. Vi registrerer alle med navn og kontakt til forældre, sørger for at alle har en redningsvest på og så er vi fem instruktører og nogle forældre hernede til at holde øje og hjælpe børnene, siger Jesper Sydney Jensen.

Derudover fik alle et lynkursus i sikkerhed på vandet og hvordan man bedst holder sig tør, når man første gang skal sejle ud i en havkajak.

God motion Èn af dem, der fredag formiddag fik et lille lynkursus, er 14-årige Oliver Hartmann.

Han er kommet herned med sin lillesøster, for at sejle i havkajak.

- Det er jo sjovt at komme ud på vandet uden at blive våd, og så er det på samme tid også god motion, siger han.

Det er ikke første gang Oliver Hartmann sætter sig i en kajak, så det går også let, når han først kommer på vandet.

- Jeg har prøvet det før, men det er første gang i den her uge, at jeg er hernede, siger han.

Kjeld Pedersen fortæller også om tre piger, der er kommet igen fredag, fordi de ville ned og skrive deres navne på en af søjlerne på Kronprinsesse Marys bro, som deltagerne kan sejle ned og vende ved.

Hvis du er mellem 13 og 25 år og drømmen om havet har ramt dig, så kan du starte hos ungdomsskolen, hvor der vil være kurser i stand up paddle board den 14. og 29. august.