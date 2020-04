Se billedserie Erhvervsdrivende får nu forkørselsret til genbrugspladserne i Frederikssund, Jægerspris og Skibby. På Strandvangen i Frederikssund har erhvervslivet fået deres egen vognbane til højre i billedet, mens private må holde i kø. Foto: Maj-Britt Holm

Firmaer hurtigt ind på genbrugsplads

Frederikssund - 08. april 2020 kl. 19:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med, at erhvervslivet skal holde i kø for at komme af med affaldet på genbrugspladserne i Frederikssund, Jægerspris og Skibby, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fra nu er der åbnet en særlig vognbane til firmabiler, der får forkørselsret til Frederikssund Genbrugsplads på Strandvangen i Frederikssund, mens erhverv bliver sluset uden om køen på genbrugspladserne på Nørhaven i Jægerspris og på bronzeager i Skibby, så de ikke skal spilde tid med at vente som andre.

Det sker på baggrund af en aftale, som Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, har fået i stand med Vestforbrænding, som driver genbrugspladsen for kommunen.

- Kommer man som erhvervsdrivende og ser den kæmpe lange kø af private mennesker med trailere ned ad Strandvangen i Frederikssund, så kører man forbi køen og helt op til lågen i yderste vognbane. Der står en portvagt og dirigerer, hvor mange, der må være på pladsen ad gangen, og så bliver man som erhvervskunde lukket ind med det samme, forklarer Tina Tving Stauning.

Formanden for Teknisk Udvalg har fået flere klager fra håndværkere og andre erhvervsdrivende over, at de ikke har kunnet komme af med deres affald efter endt arbejdsdag, fordi de har måtte holde i kø i lang tid, siden genbrugspladserne genåbnede tirsdag den 31. marts efter flere tre ugers nedlukning.

For at kunne holde afstand her under coronapandemien bliver der kun lukket et mindre hold biler ind ad gangen på genbrugspladsen, og det skaber kø og ventetid.

Genbrugspladserne er åben for alle dagligt klokken 10-18, også på helligdage, men erhvervsdrivende har forkørselsret. Vestforbrændingen og Frederikssund Kommune opfordrer borgere og erhverv til at vise hensyn efter følgende retningslinjer: https://www.frederikssund.dk/Borger/Bolig–byggeri/affald/genbrugspladser