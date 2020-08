Fra venstre Morten Sigaard Riedel - Site IT Analyst, Heidi Post Dam - Rektor U/nord og formand Campus Frederikssund, Bastiaan Ram - IT Client Computering Support Analyst, Jørgen Brodersen ? Director Operations, Jette Kjeldal ? Director Quality & Regulatory affairs, Karen Munkedal ? QA & IT Manager, Morten Winther Ravn - Vicerektor Frederikssund Gymnasium. Foto: Campus

Firma giver computere til trængte elever

De gamle laptops var alt for gode til at smide ud.

I kølvandet på at den britiske koncern Croda for halvandet år siden købte biotekvirksomheden Brenntag Biosector med adresse og fabrik i Frederikssund, skulle den store Frederikssundvirksomhed udskifte deres laptops. Men hvad gør man som firma med de gamle computere?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her