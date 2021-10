Se billedserie Konservative og Radikale Venstres valgforbund er ét blandt fire ved kommunevalget i Frederikssund den 16. november. Her ses spidskandidaterne Niels Martin Viuff (K) og Søren Weimann (R). Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Fire valgforbund anmeldt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire valgforbund anmeldt

Frederikssund - 05. oktober 2021 kl. 05:16 Kontakt redaktionen

Af Maj-Britt Holm

Hver en stemme fra vælgerne skal tælle ved kommunalvalget i Frederikssund den 16. november, når der siden skal forhandles konstituering og vælges borgmester for årene 2022-2025. Det synes partierne at have besluttet sig for.

Fire valgforbund med tilsammen ni partier eller lister er anmeldt til valgsekretariatet på Frederikssund Rådhus med forbehold for valgbestyrelsens godkendelse den 13. oktober.

Alle fire valgforbund er tekniske valgforbund, der alene skal forhindre, at "stemmer går til spilde". Hver af de 23 pladser i byrådet kommer til at "koste" et bestemt antal stemmer, som afhænger af, hvor mange af kommunens cirka 35.000 valgberettigede, der rent faktisk sætter deres kryds.

Får et parti "overskydende stemmer", tilfalder stemmerne de øvrige i valgforbundet, så de får chancen for at få et ekstra mandat.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten var de første til at meddele, at de har indgået valgforbund. Nu er der offentliggjort tre valgforbund mere ifølge pressemeddelelser, der blev udsendt mandag:

Radikale Venstre og Konservative.

Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet og løsgængeren Anja Bisp Pedersen.

Blå eller rød side Formand for Venstre i Frederikssund Kommune, Lars Møller, understreger, at valgforbundet mellem Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er rent teknisk, og at der ikke er indgået andre aftaler, end at forhandlere fra de tre partier mødes som det første, når valgresultatet er kendt, inden de samtaler med andre.

- Vi ser, hvad der sker på valgnatten, og så tager vi udgangspunkt i det, siger Lars Møller, som tilføjer, at borgmester John Schmidt Andersen har vist sin vilje til bredt samarbejde og gerne vil fortsætte jobbet med den bredest mulige aftale bag sig.

Dansk Folkepartis Inge Messerschmidt udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor hun fastslog, at der ikke er tale om et politisk valgforbund, men om at sikre, at overskydende stemmer ikke går til de røde partier.

- Dette tekniske valgforbund er udelukkende for at sikre, at stemmerne bliver på blå side. Dansk Folkeparti ønsker på ingen måde at blive sidestillet politisk med Nye Borgerlige, da deres politiske hovedlinjer ligger så fjernt fra vores, forklarede hun i pressemeddelelsen.

Socialdemokratiet har indgået valgforbund med løsgængeren Anja Bisp Pedersen, der er kendt for sin kamp for at få anlagt Kulhusecykelstien.

- I Socialdemokratiet står vi for at fastholde og styrke velfærd, og vi har stor respekt for Anjas vedvarende kamp for at få anlagt Kulhusecykelstien. Hun har en rigtig god social og ansvarlig profil. Derfor finder vi det også naturligt at samarbejde med Anja og at styrke begge lister i forhold til overskydende stemmer, forklarer Tina Tving Stauning, spidskandidat for Socialdemokratiet.

Anja Bisp Pedersen ønsker ikke at være med i et parti, men regner med at kunne få et godt samarbejde med Socialdemokratiet.

- Så hvis jeg ikke får stemmer nok, eller der er stemmer til overs, må de gerne gå til et rødt flertal, siger hun.

Mere end to store partier Konservative og Radikale Venstre har ifølge en pressemeddelelse indgået valgforbund, fordi de ifølge den konservative spidskandidat Niels Martin Viuff "har haft et rigtig godt samarbejde" i denne byrådsperiode.

- Det vil vi gerne fortsætte med. Vi har mange områder, hvor vi er enige, for eksempel fokuset på klima og miljø som Radikale også vil prioritere, påpeger Niels Martin Viuff i pressemeddelelsen.

Set med radikale øjne handler valgforbundet om, at byrådet får flere "stemmer" end de traditionelt store partier Venstre og Socialdemokratiet, og Radikale kan på nuværende tidspunkt ikke pege på en bestemt borgmesterkandidat.

- Borgerne i Frederikssund Kommune er ikke nødvendigvis godt tjent med to store partier, der sætter dagsordenen. Vi vil gerne præsentere et alternativ til det, og det oplever jeg også, at Konservative ønsker, forklarer den radikale spidskandidat Søren Weimann.

Fjordlandslisten deltager ikke i et valgforbund, og det gør den nye liste Forenet Frederikssund ved Niki Bagge heller ikke.