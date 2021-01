Fire sager om plejehjemssvigt får ældrerådsformand til at reagere

Kritikken af forhold på plejehjem i Frederikssund kommer i kølvandet på sommerens afsløringer af særdeles dårlige forhold for ældre på plejehjem i henholdsvis Aarhus og Randers. Mange husker TV2-dokumentaren, der viste, hvordan 90-årige demente Else blev behandlet elendigt på et plejehjem i Aarhus. En anden dokumentar afslørede, at 91-årige demente Niels blev behandlet skidt på et plejehjem i Randers.

Det er ikke alle pårørende, der er tilfredse med den måde, ældre bliver behandlet på plejehjem i Frederikssund. Indberetning af kritisable forhold danner grobund for et klageråd. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

