Fire mænd fastslår: Vi trænger sådan til en kærlighedssti!

Frederikssund - 02. maj 2021 kl. 15:42 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

- Vi vil gerne sponsorere de første 15 træer.

Sådan lyder løftet, da administrerende og indehaver af Anlægsgartner Gottlieb A/S i Skibby, Thomas Gottlieb, er med til at præsentere idéen for pressen om Danmarks længste kærlighedssti med lyserødblomstrende kirsebærtræer på det tidligere jernbaneterræn ved Kalvøen i Frederikssund, som frivillige fra Frederikssund Ny Initiativråd arbejder på at skabe.

Thomas Gottlieb er inviteret med i projektet for at give projektet faglig tyngde. Han mener, det er oplagt, at virksomheder og borgere er med til at sponsorere de præcis 360 kirsebærtræer, som skal plantes på stien som en hilsen til postnummer 3600 Frederikssund.

- Jeg synes, virkelig, det er en god idé med kærlighedsstien, og det er en måde, virksomheder og borgere kan være med til at bidrage til biodiversitet, siger anlægsgartnermesteren, hvis virksomhed med 125 ansatte har oprettet en specialiseret afdeling for biodiversitet.

Kærlighedsstien er på papiret foreløbig en cirka 700 meter lang sti med kirsebærtræer plantet parvis for at danne en blomstrende tunnel, der slynger sig fra Kalvøvej/Stenværksvej i tre buer med »øer« i midten og ender i en hjerteform tættest på Stationsparken.

Tre lyserøde uger om året Anlægsgartneren foreslår japansk prydkirsebær, der blomstrer i april. Kærlighedsstien vil ikke bare være til glæde for borgerne, men også for turismen, for detailhandelen og for erhvervslivet, for den kan potentielt tiltrække tusindevis af mennesker til byen hvert år i blomsteringstiden.

- Det bliver tre uger hvert forår med »run« på. Så det er bare om at gribe mulighederne for at holde lyserøde uger over hele linjen, påpeger Lars Jepsen, der også mener, at foreningerne kan bruge området, for eksempel til et vikingeløb.

Endda byrådets bosætningsstrategi kan det på sigt smitte positivt af på, fordi stien vil være med til at brande Frederikssund som et dejligt sted at bo. Og så harmonerer stien godt med det kommende havnebad og alle anstrengelserne for i det hele taget at gøre havneområdet attraktivt.

Lys i træerne om vinteren Men kærlighedsstien skal også bruges, når den ikke blomstrer, blandt andet ved halloween og vikingernes lysfest, hvor der kan hænges lanterner i alle træerne.

Initiativtagerne mener desuden, at kærlighedsstien er et perfekt bud i Miljøministeriets konkurrence »Danmarks Vildeste Kommune«, der går ud på at øge biodiversiteten.

For at give plads til at plante nye træer, skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, der mest består af selvsåede træer og buske, blandt andet ask, pil og tjørn.

- Vi fjerner ikke noget fra området. Hvis vi lægger træer ned eller fliser dem, lader vi det ligge. Det vil give levesteder for bier, larver og andre insekter, fortæller anlægsgartneren, som forestiller sig, at der i »øerne« kan vokse vækster som enggræs og blomsterblandinger.

Trænger til kærlighed Det er Niels Sølvhøj, der har fået idéen til kærlighedsstien efter en tur i 2019 til den lyserøde kirsebærallé på Bispebjerg Kirkegård, som hvert år besøges af cirka 150.000 mennesker.

- Pludselig stod der et brudepar, og det var så smukt. Jeg tænkte, vi skal da have en kærlighedssti i Frederikssund, siger Niels Sølvhøj, mens de tre øvrige mænd nikker.

- Ja, vi trænger til noget kærlighed. Nu har vi haft over et år med corona, hvor vi har været isoleret fra hinanden. Vi har brug for at mærke, at vi er en del af fællesskabet igen, påpeger Lars Jepsen, der sammen med Jesper Wittenburg ikke bare er medlemmer af FNI, men også af Frederikssund Byråd for Socialdemokratiet.

Forslag til politikere Lars Jepsen er medlem af Teknisk Udvalg, og han har bedt om at få idéen behandlet på næste møde den 5. maj, fordi politikerne skal give lov til at benytte kommunale areal.

- Jeg håber, at de øvrige politikere vil være med til at sætte arbejdet med kærlighedsstien i gang, siger han.

Håbet er, at man kan plante de 360 knap fire meter høje træer til efteråret, så de allerede kan blomstre næste år i april.