Fremtidsplanerne for Fasters Have er mange. På billedet ses Orangeriet indenfor i plantecenteret. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Fire år efter ansøgning: Plantecenter venter fortsat

En børnezoo, en hundefrisør og et showroom til krukker. Det er blot nogle af ideerne, indehaverne af plantecenteret Fasters Have i Frederikssund har for stedets fremtid. Og de planer har de gået med længe. Mere end fire år faktisk.

Tilbage i 2016 sendte indehaver af Fasters Have Charlotte Broksø og hendes mand Henrik deres første ansøgning om en lokalplan til Frederikssund Kommune, i håbet om, at de dermed ville kunne sikre mulighederne for udvidelse i fremtiden. Men i dag er der fortsat ingen lokalplan for stedet.