Formand for Filmklubben Park, Ruth Krogh, er klar til at byde nye medlemmer klar til en ny sæson i filmklubben. Her ses hun med programmet for 2015. Foto: Thomas Sten Pedersen

Filmklub er klar til endnu en filmsæson

- En god kortfil karakteriseres blandt andet ved, at historien er så enkel og uden for mange detaljer, så tilskueren selv kan fordybe sig, dvæle ved og være nysgerrig i forhold til historien. Ofte er der kun en hovedkarakter, og det er hans eller hendes historie, som instruktøren ønsker at fortælle, lyder det fra formand for filmklubben Ruth Krogh, som fortæller, at klubben i denne sæson primært byder på danske film fra de sidste år, som på den ene eller anden måde har gjort sig bemærket med priser, eller film, som instruktøren har brugt som afsæt til spillefilmsdebuter.