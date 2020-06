Fhv. lokalredaktør på Frederiksborg Amts Avis i Frederikssund, Birger Kristensen, døde torsdag. Her ses han på Lundebjerggård, altid let til et smil. Foto: Rolf Johnsrud

Send til din ven. X Artiklen: Fhv. avisredaktør er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fhv. avisredaktør er død

Frederikssund - 05. juni 2020 kl. 18:19 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fhv. lokalredaktør Birger Kristensen, Frederikssund, er død, 85 år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Birger Kristensen kom i 1974 sammen med sin hustru og parrets tre børn til Frederikssund, hvor han i 26 år ledede Frederiksborg Amts Avis' redaktion.

Her blev han et kendt ansigt i byen og på egnen, både gennem sit arbejde som journalist og lokalredaktør, men også via sit store engagement i lokalsamfundet, hvor han knyttede mange tætte venskaber.

Birger Kristensen var egentlig fra Gentofte og voksede op som midterste af tre børn. Hans far flyttede sit firma til Frederikssund for at fremstille blandt andet campingudstyr, og forældrene byggede hus med fjordudsigt på Fyrrebakken.

Birger Kristensen brændte for at skrive. At han var ordblind fik ikke lov til at forhindre ham i at blive journalist. Ved siden af sit daglige arbejde skrev han en del bøger. Han var blandt andet medforfatter på »Det gælder dit liv« om Stefan G. Rasmussens dramatiske nødlanding af et SAS-fly på en mark udenfor Stockholm i 1991, og han skrev samtalebogen »Giv aldrig tabt« om Tæppeland-koncernens stifter Jørn E. Jensen.

Birger Kristensen var elev på Sorø Amts Dagblad i Slagelse i 1955. Som værnepligtig i Sjællandske Telegrafregiment i 1958 startede han udgivelsen af regimentsbladet TELE-posten. Han arbejdede på Århuus Stiftstidende, Dagbladet FYN i Nyborg og Randers Amts Avis, inden han i 1966 fik job på Lolland-Falsters Folketidende i Nykøbing, hvor familien voksede fra tre til fem.

I 1974 flyttede de til et hus på Mariendalsvej i Frederikssund, da Birger Kristensen blev lokalredaktør på Frederiksborg Amts Avis, og senere overtog de huset på Fyrrebakken.

Familien kom hurtigt med i vikingespillet, hvor Birger Kristensen var med i 25 sæsoner. Han startede som træl og sluttede som Odin med klap for det ene øje, og han ydede også en indsats i Initiativrådet bag spillet.

Da Birger Kristensen gik på efterløn i år 2000, arrangerede han en tur på pilgrimsruten til Santiago del Compostela i Spanien for en større gruppe personer fra hjembyen, og han og hustruen gik også med.

Han fortsatte sit lokale engagement i en travl pensionisttilværelse med frivilligt arbejde indenfor ældreområdet, både som formand for foredragsforeningen »Fredagsklubben« og det brugerstyrede senioraktivitetscenter Lundebjerggård samt senest for Blindeklubben, hvor han trådte tilbage for et halvt års tid siden.

Birger Kristensen, der torsdag faldt om i sit hjem i Skyllebakke Havn, efterlader sig hustruen Hanne, tre voksne børn, svigerbørn og tre børnebarn.

Bisættelsen finder sted fra Frederikssund Kirke torsdag den 11. juni for et begrænset antal deltagere.