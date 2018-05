Se billedserie Peter og Mie Rylander havde børnene Simone og Victor med til kulturfest. Her ses de ved Selsø Slots stand, hvor der blandt andet blev bagt vafler og »gode råd«. Foto: Casper Suk Thorlacius

Festlig dag viste kulturen frem

Frederikssund - 28. maj 2018 kl. 05:38 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturhuset Elværket i Frederikssund var lørdag formiddag forvandlet til en festplads med kommunens borgere som gæster og de kulturelle institutioner som værter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her havde Frederikssund Bibliotekerne og kommunens kulturhuse nemlig inviteret til en hel dag i kulturens tegn, og et bredt udsnit af kulturaktører fra lokalområdet var samlet i og omkring Elværket for at vise, hvad området har at byde på.

Udenfor Elværket var lokale fødevareproducenter som Chriis Ice Cream, Sannes Kaffe og Sund Café samlet, mens den store festsal i Elværket blandt andet dannede rammen om en koncert med deltagere fra Frederikssund Musikskole og Fjordkoret.

I haven bag Elværket sørgede frivillige fra Selsø Slot for, at haven fyldtes med duften af nybagte vafler, men vikingerne stod for underholdningen med et spil hestesko og andre aktiviteter fra en svunden tid, og gæsterne kunne »slå en streg« ved J.F. Willumsens Museums stand.

Alt i alt var der rig mulighed for at få et dybere indblik i, hvilke kulturelle tilbud, som findes indenfor kommunegrænsen, og det var der allerede fra festens begyndelse klokken 10 mange nysgerrige borgere, der havde benyttet lejligheden til.

Blandt de mange fremmødte gæster ved lørdagens fest var der dog generelt en bred viden, om der rører sig på kulturområdet.

Peter Rylander fra Frederikssund var sammen med sin hustru Mie og deres to børn, Simone på fem år og Victor på to, gået på opdagelse i de mange aktiviteter ved Elværket.

De var dog allerede godt bekendt med kulturtilbudende i kommunen.

- Jeg synes, vi forsøger at følge med i, hvad der foregår, og vi kender også alle de institutioner, der er her i dag. Vi kom egentlig mest, fordi vi syntes, det kunne være hyggeligt at lave noget sammen med vores børn. Der er ikke så meget gang i byen længere, og når der så er nogle, der tager et godt initiativ, så er vi bare glade for, at der sker noget, siger Peter Rylander.