Koncerten med C. V. Jørgensen på årets Frederikssund Festival er så efterspurgt, at festivalen nu udvider ved at flytte koncerten ud på Vikingescenen og genåbne salget af billetter.

Send til din ven. X Artiklen: Festival udvider i stor stil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival udvider i stor stil

Frederikssund - 08. februar 2018 kl. 19:35 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for koncerten med C. V. Jørgensen på Frederikssund Festival har været så massiv, at festivalen nu flytter fredagskoncerten ud på Vikingescenen og sætter flere billetter til salg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Festivalen måtte melde udsolgt af fredagsbilletterne meget hurtigt til manges store ærgrelse, men der er ikke længere grund til at ærgre sig, for festivalen har for første gang nogensinde valgt at rykke betalingskoncertene om fredagen ud under åben himmel, hvor der er plads til mange flere mennesker.

- Der blev hurtigt udsolgt, og så tænkte vi, om vi ikke skulle prøve nyt og imødekomme den store efterspørgsel. Det er jo noget helt nyt for os, men det er også en mulighed for at få det prøvet af til fremtiden, siger festivalens nye formand Leon Røygaard.

Frederikssund Festival har derfor åbnet for salget af ekstra billetter til fredag den 3. august, mens der også er blevet genåbnet for salget af partoutbilletter til alle tre dage på festivalen, der løber fra den 2.-4. august 2018.

Fredagens koncerter rykker altså fra Valhal, der kan have 550 koncertgæster, og ud på Vikingescenen, hvor der bliver plads til næsten dobbelt så mange gæster.

- Vi regner med, at der kan være 8-900 mere, fortæller formanden

Udvidelsen er et stort skridt for festivalens bestyrelse, men det er en risiko, som de er villige til at løbe.

- Jeg er selvfølgelig meget nervøs for det, men vi har drøftet det virkelig grundigt. Så det er et sats, men et meget kalkuleret sats, siger Leon Røygaard. .

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 9. februar.