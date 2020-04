Festival tvinges til at aflyse

- På baggrund af regeringens pressemøde her til aften, er det med stor bedrøvelse, at vi må erkende der ikke bliver afholdt Frederikssund Festival i 2020 som planlagt, lyder det fra festivalens ledelse.

- Lige nu arbejder vi på højtryk for at få et overblik over denne kedelige situation, og kommer meget hurtigt tilbage med mere information på hhv. de sociale medier og vores website, lyder det i opslaget, hvor ledelsen tilføjer: