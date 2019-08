Frederikssund Festival vil gerne være bæredygtig om et par år. Derfor sætter de nu blandt andet spande op, der med sjove påskrifter skal opfordre gæster til at tænke på naturen og skodde cigaretter i spandene fremfor på jorden.

Festival tager opgør med cigaretskodder

Frederikssund - 01. august 2019 kl. 04:23 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er skodlækker, lad mig ikke ende på flisen« står der med store bogstaver henover et billede af et cigaretskod med paryk, der står solidt plantet i en sort spand med grus. Spanden er en af mange, der som et led i festivalens rejse mod at blive bæredygtig, bliver placeret rundt på Frederikssund Festival som en opfordring til gæster om at smide deres skodder ud fremfor at smide dem på jorden.

- Det er vigtigt at passe på miljøet og naturen, og det her er et skridt mod at kunne kalde os bæredygtige, lyder det fra Frederikssund Festivalens formand, Leon Røygaard.

- Faktisk er vores gæster rigtig gode til at smide deres skodder ud. Det er først på den anden side af klokken 22, det begynder at halte for dem, lyder det fra Sus Svendsen, der er PR-ansvarlig hos Frederikssund Festival.

- Men vi håber da på, at vi med de her spande kan hjælpe gæsterne til at blive endnu bedre, så vi i fællesskab alle sammen kan arbejde mod at blive mere bæredygtige, slutter hun.

Frederikssund Festivalen stopper dog ikke rejsen mod bæredygtighed ved spande til cigaretskodder, og formanden fortæller, at målet er at være bæredygtige om få år.

- Det er ikke en forandring, der sker bare sådan lige. Det er både dyrt og tidskrævende, så derfor sker det over et par år, men det er klart noget, vi har stort fokus på, siger han og uddyber, at man allerede nu er i fuld gang med at realisere næste års bæredygtige tiltag:

- Vi er i dialog med Carlsberg om at bruge genbrugskrus næste år, og det håber vi meget på, kommer til at ske.

