Festival flytter - og bliver én af årets største

”Vi har valgt at gennemføre i år, fordi vi kan. Vi trænger sådan til at komme på græs. Vi skal ud og opleve noget, vi skal føle, vi lever,” lyder meldingen.

Regeringens krav til festivaler denne sommer har fået mange arrangører til at smide håndklædet i ringen og vente til næste år med at lukke festglade gæster på græs.

Et helt nyt sted

For at kunne gennemføre, er festivalen i år nødt til at droppe gratis-området, der de forgangne år har lokket gæster til med sin hyggelige stemning og kolde øl.

Til gengæld kan betalende gæster stadig opleve navne som Carpark North, Jonah Blacksmith og Michael Falch. Det bliver dog et andet sted, end stamgæsterne er vant til, fortæller Leon Røygaard.

Restriktionerne fra regeringen indebærer blandt andet, at gæsterne skal deles op i sektioner på 500 gæster, og hver sektion skal have egne toiletter såvel som bar og mad-udlevering. Og det kan simpelthen ikke logistisk lade sig gøre bag Valhal på Kalvøen, hvor festivalens store koncerter ellers har været afholdt tidligere år.

”Vi rykker simpelthen festivalen hen på den anden side af Kalvøvej, om bag hallen. Her er sektionsinddelingen mere mulig. Men jeg vil gerne understrege, at det kun er for i år,” siger Leon Røygaard og fortsætter:

”Det her er en nødløsning. Næste år forventer vi stærkt at kunne være tilbage på samme måde, som vi kender det.”