Vi kunne sagtens udleje 50 sommerhuse mere i Frederikssund, siger feriehusudlejer. Foto: Thomas Olsen

Feriehuse går som varmt brød

Frederikssund - 23. juli 2021 kl. 19:57 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Nok kan byen ikke måle sig med de helt store sommerhusområder som Fanø og Tisvilde, men ikke desto mindre, har der aldrig været ligeså mange overnatninger i udlejnings feriehuse som i år.

Duften af grill og græs mellem tæerne er for mange kendetegn på den danske sommerhusferie, der er et af de helt store feriehits i år.

Så stort et hit, at der, ifølge Danmarks Statistik, til dato er registreret 27.032 overnatninger I Frederikssund Kommune, hvilket er et rekord højt antal.

Sidste år var det tal 19.805 og i 2017, der tidligere var højdespringeren, blev der registreret 22.586 overnatninger til og med juni.

Ifølge Jesper Kamp Kruse, som er medejer af Campaya, der blandt andet udlejer feriehuse i Frederikssund, er det blevet en tendens i tiden at tage på sommerhusferie.

Nærhed og fællesskab - Det er en trend, at vi søger nærhed og fællesskab og det er der bare gode rammer for i et sommerhus herhjemme, fremfor i et hotel i udlandet, siger han.

Campaya udlejer i alt 109 sommerhuse i Frederikssund Kommune og oplever at der er totalt udsolgt for ugerne 28, 29 og 30 og væsenligt flere bookinger end normalt i august.

- Det er både godt og skidt. For selvfølgelig er vi glade for at der er så stor lyst til at booke en sommerhusferie, men på den anden side betyder det også, at efterspørgelsen er så stor, at vi ikke kan følge med. Vi kunne nok udleje 50 procent flere sommerhuse i Frederikssund, hvis vi havde dem, fortæller Jesper Kamp Kruse.

Med andre ord kunne Campaya i faktiske tal fylde mere end 50 sommerhuse mere op med lejere den sommer, hvis sommerhusene var her.

Juli booket op Også hos DanCenter oplever de stor interesse for at holde sommerhusferien i Frederikssund, hvor 96 procent af deres bookinger er fyldt op for juli. - Vi oplever, at vores kunder især sætter pris på de mange seværdigheder, Frederikssund har at byde på. Her er der mulighed for både at være tæt på vand og natur og samtidig besøge nogle af regionens mange flotte byer, siger Hanita van der Meer, som er PR Direktør for OYO Vacation Homes, hvilket DanCenter er en del af.