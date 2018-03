De øvrige skoler i Frederikssund Kommune må spare for at lukke hullet i pengekassen på Fjordlandsskolen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Fem skoler skal spare for at redde én

Frederikssund - 15. marts 2018 kl. 04:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at lukke hullet i pengekassen på Fjordlandsskolen, må Frederikssund Kommunes fem øvrige folkeskoler indstille sig på at bruge færre penge i det kommende skoleår, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det besluttede et enigt Uddannelsesudvalget på sit ekstraordinære møde onsdag morgen, hvor dagens eneste emne var den skrantende økonomi på Fjordlandsskolen.

Skolen mangler 2,9 millioner kroner på næste skoleårs budget, og skolebestyrelsen har derfor bedt kommunen om at tage affære, fordi skolen har for få elever til, at økonomien hænger sammen.

Uddannelsesudvalget har derfor besluttet, at skolechefen i Frederikssund Kommune i samarbejde med skolelederne på øvrige folkeskoler skal »udvise mådehold«, når de bruger penge. Altså på godt dansk: skolerne skal spare for at kompensere for de manglende penge på Fjordlandsskolen.

