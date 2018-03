Fem mænd frifundet for at snyde med køreprøver

Snyderiet foregik ved, at tolkene gav eleverne svarene via kodesprog i forbindelse med oversættelsen af spørgsmålene og svarmulighederne, eller at eleverne fik tilsendt en lydløs SMS, når der skulle svares »ja«.

Landsretten fandt - ligesom retsformanden i byretten - at tolkene ikke kunne anses for at udøve eller virke i offentlig tjeneste eller hverv, og at der derfor ikke var hjemmel til at straffe dem for overtrædelse af de bestemmelser, der var rejst tiltale for.