Se billedserie Marlene Laura Jørss og Peter Føhns driver 3D Infill i Slangerup, hvor de tilbyder print af produkter i forskellig slags plastik, størrelse, farve og form. Mange produkter tegnes i et 3D-tegneprogram. Kunderne er typisk andre firmaer, der har brug for en serie produkter fra få til måske 1000 stykker. Parrets tilbud er at printe en prototype gratis. Foto: Henrik Helmer Petersen

Fejl i avisen bragte par sammen

Frederikssund - 16. april 2021 kl. 05:45 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Der er mange måder at blive kærester på. Også pudsige måder.

Marlene Laura Jørss og Peter Føhns læste 18. april sidste år i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk, at de var kærester.

Det var de ikke. De var venner og sammen havde de netop etableret firmaet 3D Infill på Banegraven i Slangerup.

Det var det, de fortalte om i avisen og på sn.dk.

Journalisten opfattede imidlertid, at de var kærester, og sådan blev fortællingen om de to og deres selvstændige virke fortalt.

»Til lykke«, lykønskede Marlenes far sin datter over telefonen samme morgen, han læste »nyheden« i avisen. Marlene Laura Jørss og Peter Føhns lo af den journalistiske fejl.

Udover det vakte artiklen opsigt, fordi Marlene Laura Jørss og Peter Føhns havde etableret deres firma bare to uger før, coronaen kom til Danmark. De fortalte, hvordan de første kunder havde trukket sig, straks den kinesiske flagermusvirus kom til Danmark.

Gratis visirer De forklarede også, at de nu printede beskyttelsesvisirer af et godt hjerte, og at de havde foræret de første 800 3D-printede viserer gratis til sundhedspersonale på sygehuse. Den gestus høstede de stor anerkendelse for. Nyheden gik vidt omkring.

Nu er der gået et år, og Marlene Laura Jørss og Peter Føhns byder avisens udsendte indenfor.

- Vi synes ikke, at Frederiksborg Amts Avis og sn.dk skulle leve med den fejl, at journalisten havde skrevet forkert, så vi har gjort noget ved det, siger de og ler.

I den historie indgår et par røde laksko og fortællingen om, hvordan Marlene blev overrasket i firmaet, da det bankede på døren, mens hun underviste nogle praktikanter. Den historie vender vi tilbage til.

Svært år - Det har været et hårdt år firmamæssigt, medgiver de og fortæller:

- Vi har ikke haft så mange kunder, som vi havde håber på, og vi har kun kunnet holde ved takket være Peters job med et andet firma Fønhs Handcraft som servicekonsulent i plastindustrien. Dertil Marlenes studiestøtte som studerende udi innovation og entrepreneurship på CBS. Men vi er ikke i tvivl. Vi tror på 3D Infill og en fremtid med printede produkter af plastik.

I produktionslokalet på firmaadressen står mere end 30 topmoderne 3D-printere. Nogle kan printe produkter stort, andre kan printe produkter småt, og sammen kan de printe produkter i større antal af plastik.

Kælderen på adressen er de ved at rydde til endnu flere maskiner.

Begyndte som hobby Peter Føhns er maskinarbejder og plastmager, og hans interesse for 3D-print begyndte som en hobby.

Marlene Laura Jørss har en fortid inden for marketing og medier. Hun forklarer ideen bag 3D Infill sådan:

- Plastfabrikker laver produkter af plastik i stort antal. Det kan vi ikke konkurrere med. Men hvad hvis en kunde skal have produceret et produkt af plastik i et antal mellem 10 og 100 eller måske 1000? Sådan en produktion er ofte for dyr at sætte op på en fabrik. Her er et hul år markedet, som vi kan udfylde. Vi kan printe plastprodukter i mindre antal. Heri ligger vores virke og fremtid.

Peter Føhns uddyber:

- 3D-print udmærker sig dertil med, at vi kan printe komplekse produkter. Produkter med hulrum, gitre, gennemløb og ting indeni. Det kan man ikke rigtig, når man støber et produkt på en fabrik.

Gratis tilbud Som følge af den trange tid, hvor få iværksættere forfølger deres kreative ideer og få sætter en produktion i gang, har Marlene Laura Jørss og Peter Føhns tvunget af omstændighederne valgt igen at komme med et gratis tilbud.

- Har man en god ide til et produkt af plastik, så kom til os. Så printer vi en prototype af produktet kvit og frit, lancerer de tilbuddet.

- Er det en mere kompliceret opgave, hvor vi skal tegne og udvikle produktet i vores 3D-tegneprogram, koster det lidt. Ellers printer vi gratis. Så hjælper vi en iværksætter i gang, og måske kaster det noget af til os hen ad vejen. I første omgang er vores print en prototype gratis, uddyber Peter Føhns.

Røde laksko Han kigger på Marlene, og hun kigger på ham.

Så kommer historien om de røde laksko og den dag, Peter overraskede Marlene midt i hendes undervisning af nogle unge vordende iværksættere.

De to mødtes første gang til et stort firmajulefrokostarrangement i Frederikssund Hallen i 2013. Marlene var 20 år, og Peter var 27.

De snakkede, de flirtede, og de kyssede, og i månederne efter var de kærester. Tit grinte de af, at Peter havde haft røde laksko på til julefrokosten.

- Efter få måneder røg kæresteforholdet, og vi fortsatte som venner, fortæller Peter Føhns.

- På et tidspunkt blev jeg syg af epilepsi, fortsætter Marlene og fortæller:

- Jeg begyndte at få nogle voldsomme krampeanfald. Det var slemt, og tit så slemt, at jeg ikke kunne klare mig selv. I fem år støttede jeg mig op ad Peter som en god ven, og i en længere periode fik jeg lov at bo hos ham. Han kørte mig til og fra sygehuse.

Solidt venskab Takket være medicin har Marlene Laura Jørss det igen godt. De svære år havde fasttømret venskabet, og det dannede grobund for, at de valgte at springe ud som selvstændige med firmaet 3D Infill sidste forår.

Så læste de den fejlagtige oplysning i avisen og på sn.dk, at de var kærester, og det summede i Peter. Måske var det sådan, det skulle være? Han åbnede sit skab derhjemme på bopælen i Kulhuse, og han fandt de røde laksko frem. Dem supplerede han med et rødt jakkesæt og en buket røde roser, og så kørte han til firmaadressen i Slangerup.

Hjerte hamrede - Mit hjerte hamrede, da jeg gik op af trappen til lokalet, hvor Marlene underviste de unge praktikanter, mindes han.

Han bankede på døren, gik ind, sveden sprang på hans pande, og Marlene vidste ikke, om hun skulle grine eller smelte, da hun så Peter i de røde laksko, rødt jakkesæt og med blomster.

»Vil du være min kæreste«, spurgte han.

»Hvad hvis jeg svarer nej«, spurgte Marlene.

De unge praktikanter holdt vejret.

»Så får du blomsterne alligevel«, svarede Peter.

Sagde JA - Det var så sødt sagt, så jeg valgte at takke ja til at blive Peters kæreste, smiler Marlene Laura Jørrs glad.

Det har været kærester siden. Fortsat med hver deres adresse, men planerne er store.

- Vi vil gerne være forældre. Marlene presser på, smiler Peter,

- Vi vil også gerne giftes. Der er ingen konkrete planer, men vi regner med, at vi kommer til at læse i avisen, hvornår den store dag bliver, tilføjer Marlene med et smil.