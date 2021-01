Fast Covid-testenhed på vej i Frederikssund

Det sker ved at gå ind på coronaprover.dk. Testenheden vil tilbyde pcr-test, hvor man som regel kan finde testsvaret på sundhed.dk dagen efter - eller senest to dage efter.

I en pressemeddelelse gør Frederikssund Kommune opmærksom på, at teststedet på Lundevej ikke er kørestolsvenligt. Dog har testerne mulighed for at komme udenfor, hvis man er forhindret i at komme ind.