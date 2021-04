Farverige relationer i kunstnerens palet

Mia Willaume beskrives som en skøn og fabulerende kvindelig kunstner. Hun bor og arbejder i Roskilde, og primært er det maleri i olie/akryl på lærred, som hun blandt andet udtrykker sig ved. Hendes værker handler om relationer og møder mellem mennesker; om at få løse ender til at hænge sammen, modsætninger til at mødes, at skabe »forbundethed«.