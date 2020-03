Farverige malerier udstilles i Elværket

- I mine malerier er farverne drivkraften, og motiverne ofte naive. Det er ren magi for mig at forvandle det hvide lærred til et sprudlende festfyrværkeri af sansemættede farver. Min inspiration er meget alsidig. Den kan komme som et lyn fra en klar himmel sat i gang af en fugl, der sidder og vipper med halen, af min kat der dovent slænger sig i sofaen, af en engel på et kalkmaleri i den lokale kirke, ja der er ingen grænser for, hvordan inspirationen kan give sig udslag.