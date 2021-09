Fartglad knægt havde pillet ved knallert

skibby For ikke mange år tilbage kunne man stort set ikke sparke sig vej gennem skolegårdenes cykelskure for knallerter, der var blevet boret, tunet, hakket og derfor kunne køre en del hurtigere, end færdselsloven tillod, og forældrene måske vidste.

Nogle steder er turen dog fortsat for lang til at hoppe på el-løbehjulet, el-cyklen, og måske synes man også fortsat, at der ikke er grund til at spilde tiden på transporten, når man nu ved hjælp af fingersnilde og motorforståelse med ganske få greb kan få knallerten til suse i stedet for at tøffe afsted.