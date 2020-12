Michael Wagner Saustrup fra Frederikssund er glad for at være tilbage hos familien, der består af hans kone Louise og sønnerne Emil og Jeppe, efter at have tilbragt fem dage i selvisolation på Bautahøj Kursuscenter, fordi han ikke måtte risikere at smitte sin fem måneder gamle søn med Covid-19. Foto: Niklas H. Persson Foto: Gonzalo Canovas

Far til lungesyg baby: Dejligt at få hjælp til isolation

Frederikssund - 18. december 2020 kl. 05:31 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Michael Wagner Saustrup fra Frederikssund fik fem dages ufrivilligt ophold på Bautahøj Kursuscenter for at beskytte sin baby mod eventuel smitte med Covid-19.

- Det har været supergodt. Der har været, hvad jeg skulle bruge. Der var varme, ikke noget at klage over og super meget plads. Det var et af deres finere værelser, de havde gjort klar.

Sådan fortæller Michael Wagner Saustrup fra Frederikssund om sin selvisolation på Bautahøj Kursuscenter, hvor han opholdt sig i fem dage, mens han blev testet for corona eftr at have været udsat for smitte. Et ophold, han er så begejstret for, at han har rost Frederikssund Kommunes ordning på Facebook for at gøre andre opmærksomme på muligheden.

Hjælp til isolation Er du syg med Covid-19, skal du isolere dig selv for at undgå yderligere smitte. Kan du ikke isolere dig i eget hjem, kan kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed. Kommunen vurderer, om du er berettiget til hjælp til isolation.

Det kan være svært at isolere sig selv hvis:

Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller

Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller

Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, for eksempel på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Kilde: Frederikssund Kommune For hvad stiller man op, hvis man er far til et barn, der for alt i verden ikke må blive blive syg med Covid-19, og man pludselig får at vide, at man har arbejdet som håndværker i et hus, hvor en beboer er smittet med corona?.

Det problem stod Michael Wagner Saustrup, der er far til Emil på fem måneder og Jeppe på tre et halvt år, pludselig i for en uge siden.

Hjælp fra kommunen Michael Wagner Saustrup arbejder hos Madsen VVS og var sammen med en kollega i gang med at renovere et badeværelse i et hus i Hundested og i en villa i Holte.

- Vi skulle tilbage for at arbejde videre i Hundested torsdag morgen. Så bliver jeg ringet op af min mester, der fortæller, at konen i huset er blevet konstateret smittet. Han sagde: »I kan godt vende om. Der skal I ikke hen. I skal op og testes«. Min mester tager det meget alvorligt, fortæller Michael Wagner Saustrup.

Familiefaderen fik fat i sin kone Louise, der insisterede på, at han ikke kunne gå i selvisolation derhjemme sammen med hende og børnene af hensyn til Emil, der har problemer med lungerne.

- Jeg fik den idé at ringe ned på kommunen for at spørge, om de kunne hjælpe. De gav straks mulighed for, at jeg kunne blive isoleret på kommunens regning. Men de skulle lige finde et sted, fordi nye coronarestriktioner havde lukket køkkenerne ned, så de skulle finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre, beretter han.

Michael Wagner Saustrup flakkede ifølge eget udsagn lidt rundt i den ene af familiens to biler, for han kunne ikke tage hjem med risiko for at smitte den lille.

- Jeg holdt nede ved vandet og bad min kone om at pakke nogle ting, mens jeg ventede i to-tre timer. Det var lidt et ingenmandsland, beskriver han.

Isolation med tv-kiggeri Så kom der et tilbud om, at han kunne tage på Bautahøj Kursuscenter - med lidt beklagelse af, at det ikke var tæt på familiens bopæl og der var ikke mulighed for at spise i nærheden for de 150 kroner, kommunen yder til mad om dagen til isolerede.

- Jeg kørte hjem og hentede de ting, mine kone havde pakket, sagde farvel til familien gennem ruden og kørte på Bautahøj. Der tog direktøren Jakob godt imod mig, indlogerede mig i Palæet, der ligger 150 meter fra hovedhotellet, og viste mig rundt, siger Michael, der fik et pænt værelse med tekøkken, køleskab med sodavand og eget badeværelse.

Når man regnes for nær kontakt til en Covid-19 smittet, skal man testes på 4. og 6. dagen efter at have været udsat for smitte. Michael fik tid til test om lørdagen. Men hvad laver man egentlig i selvisolation på fremmed grund?

- Man ser rigtig meget fjernsyn. Heldigvis er der håndbold i fjernsynet i øjeblikket, så det har jeg set. Og så tror jeg, jeg har støvsuget Facebook for alle newsfeed, gået ture langs vandet, og taget mange morfarer. Jeg var den eneste på stedet - der var ikke et øje - så jeg ville ikke lyve, hvis jeg sagde, at der var lidt creepy om aftenen, forklarer Michael, som synes, det var rart, at Jakob fra Bautahøj skrev en sms ham et par gange om dagen for at høre, om han var OK, og om han manglede noget.

Dejligt at se et menneske Michael kone kom med en pose købsmandsvarer til hans morgenmad og frokost, mens aftensmaden blev købt på bilture til McDonald's McDrive og et pizzeria i Jægerspris, der leverede ved bilruden.

- Så så jeg også nogle mennesker. Det var dejligt bare i sig selv at se et menneske. Jeg er meget social, fortæller han.

Men selv om opholdet på Bautahøj var upåklageligt, savnede han familien voldsomt. Det blev ikke nemmere af, at lørdagens test blev væk i vrimlen, så han kunne først komme hjem, da han tirsdag fik et negativt prøvesvar på test nummer to.

- Det forlængede lige mit ophold i to dage. Jeg kunne havde været hjemme søndag, hvis jeg havde fået første svar samme dag, som min kollega fik, og jeg kunne have været tilbage på arbejde mandag, sukker han.

Under opholdet blev der ifølge Michael bygget op på krysse- og krammekontoen, og nu er han glad for at være hjemme hos familien igen.

- Min store søn kastede sig i armene på mig. Jeg blev også lidt rørt og kunne mærke en tåre. Nu er jeg tilbage på arbejde, og nu kan julefreden snart sænke sig, siger han.

Tjekker op på gæsterne Michael Wagner Saustrup er langt fra den første i isolation på Bautahøj, som ifølge direktøren Jakob Buus Møller Andersen har haft flere personer boende i coronatiden.

- Vi samarbejder med Frederikssund Kommune og står til rådighed som isolationsfacilitet. Vi har et separat hus, der ligger for sig selv, og hvor vi kan håndtere at have isolerede boende, uden andre gæster eller os selv risikerer noget. Det er tider, hvor hver en krone tæller i den her biks, og vi forsøger at skabe en lille bitte smule forretning, fortæller han, som oplyser, at der lige nu er et par stykker i isolation på kursuscentret.

Bautahøj har tidligere haft fuld forplejning af isolerede. Men med lukning af restauranter og dermed køkkener og hjemsendelse af personale i 38 kommuner fra den 7. december, hvilket siden er udvidet til hele landet, er det ikke muligt at servere mad frem til den 3. januar.

- Jeg er glad for, at Michael synes, det har været et fedt ophold. Vi har forsøgt at være der for ham, alt det vi kunne, og det har han reageret positivt på. Dét at vi skriver til vores gæster et par gange om dagen, er noget, vi altid gør. Vi forsøger at pejle os ind på, om vores gæster er OK, og om de mangler noget, forklarer kursuscentrets direktør.