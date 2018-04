Foto: Kenn Thomsen

Fangst af biltyve gav ekstra gevinst

Frederikssund - 11. april 2018 kl. 10:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkes tirsdag eftermiddag Nordsjællands Politi at fange to biltyve, som kort før anholdelsen havde stjålet en bil ved Marbæk Lystbådehavn i Frederikssund. Anholdelsen kastede dog også en ekstra gevinst af sig, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efterforskningskoordinator Henrik Laugesen oplyser, at et ægtepar klokken 13.11 anmeldte, at deres bil netop var blevet stjålet.

- De går og arbejder på deres båd, mens deres bil står ved siden af, og nøglerne sidder i tændingen. Pludselig opdager parret, at to mænd starter bilen og forsøger at køre derfra. Kviden løber efter bilen og får fat i dørhåndtaget, fordi bilen går i stå. Føreren får dog startet bilen igen, og kvinden må give op, siger Henrik Laugesen og uddyber:

- Vi rundkaster bilens registreringsnummer, og klokken 13.20 ser en patrulje bilen på Brødlandsvej i Ølsted. Efter en kort eftersættelse bliver bilen bragt til standsning, og i den sidder en 19-årig mand fra Kulhuse og en 18-årig mand fra Ølsted. De bliver begge anholdt og sigtet for brugstyveri, mens den 19-årige, som kørte bilen, også bliver sigtet for kørsel uden førerret, at være påvirket af narko samt besiddelse af 2,7 gram hash, oplyser Henrik Laugesen.

Så kunne man tro, at dagens dont var klaret for betjentene, men sådan gik det altså ikke.

- Kort derfra bliver man opmærksom på en 18-årig mand, som man ved plejer at være sammen med de to anholdte. Patruljen retter henvendelse til ham, men det viser sig, at han ikke har noget med sagen at gøre. Til gengæld finder man manden i besiddelse af 115 gram hash, hvilket han bliver sigtet for, siger Henrik Laugesen.

