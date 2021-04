I alt ti paddleboardere blev mandag overrasket af en regulær snestorm på Roskilde Fjord og en stor redningsaktion blev iværksat. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fanget af pludselig snestorm: Ti paddleboardere i nød på fjord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fanget af pludselig snestorm: Ti paddleboardere i nød på fjord

Frederikssund - 05. april 2021 kl. 15:38 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Ti padleboardere blev påskemandag ved middagstid fanget af et uvejr, der mest af alt mindede om en regulær snestorm på Roskilde Fjord.

De ti paddleboardere var sejlet ud på Roskilde Fjord ved Skibby, hvor sne og stiv kuling ved middagstid pludselig rejste sig og overraskede paddleboarderne fælt.

Klokken 12.45 alarmerede en forbipasserende på land politiet med besked om, at vedkommende havde set en paddleboarder på fjorden falde af sit paddleboard op til flere gange. Og at personen til søs ret tydeligt havde svært ved at holde sig oppe og endnu sværere ved at komme i land.

Det fik politi og Frederiksborg Brand & Redning til at sende to både på fjorden, ligesom en helikopter blev tilkaldt til at indgå i eftersøgningen af paddleboarderen i nød.

Ny anmeldelse - Så indløb der pludselig en ny anmeldelse til Midtsjællands Politi. Her fortalte en person, at vedkommende havde set hele ni paddleboardere have besvær med at holde sig oppe på deres paddleboards på fjorden, og så sendte vi den helt store hjælp dertil, fortæller indsatsleder ved Frederiksborg Brand & Redning, Søren Viggo Ovesen.

I alt seks både, dykkere, en droneenhed, en helikopter og redningsfolk og politi indgik i operationen, der blev afblæst, da i alt ti paddleboardere forskrækkede og lettere forkomne ved egen hjælp fik reddet sig i land ved Risø nær Roskilde i bunden af fjorden.