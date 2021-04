Foto: Fishing Zealand

Fang din første fisk

Drømmer du om at komme ud på en vaskeægte fisketur? Så har du nu muligheden, for at komme ud på kysten og opleve den spændende verden af liv, som gemmer sig lige under overfladen

Søndag d. 2. maj

Søndag d. 2. maj kan du og familien få en god introduktion til lystfiskeriet - også selvom du aldrig har haft en fiskestang i hænderne tidligere. Arrangementet, som er arrangeret af Fishing Zealand, henvender sig til alle, som ikke tidligere har fisket, eller som kun har begrænset erfaring, og derfor stilles der også alt tænkeligt fiskeudstyr til rådighed.

Til at hjælpe dig godt i gang, er Fishing Zealands dygtige guide Keld Juul Michaelsen, som vil hjælpe dig med at rigge fiskegrejet til og lære dig at kaste ud. Keld ved samtidig, hvad der skal sættes for enden af linen, for at øge chancerne for at fange noget.

Gennem hele maj flokkes store stimer af hornfisk langs vores kyster. Hornfiskene er nemlig på vandring mod Østersøen, hvor de senere skal gyde. Netop fordi hornfiskene færdes så tæt på land, så er de samtidig et relativt let bytte for lystfiskerne. Hornfiskene både smager godt og er samtidig ganske underholdende at fiske efter.

Der er derfor lagt op til en hyggelig fisketur, når man mødes ved den gamle jernbanedæmning, hvor Egelundsvej krydser Fiskerhusevej i Hornsherred kl 10.00, hvor man kan fiske og nyde foråret ved vandet frem til kl. 14.00.

Undervejs på fisketuren, er der mulighed for at lære mere, om hornfiskenes spændende biologi. Samtidig kan du også få hjælp og tips til, hvordan du renser og ordner en nyfanget hornfisk.

Fiskeriet på kysten kan være en frisk fornøjelse, så derfor opfordrer vi alle deltagere til at medbringe praktisk fodtøj og ikke mindst påklædning, som matcher vejret. Medbring også gerne noget at sidde på, lidt at drikke og måske en madpakke til at hygge med.

Arrangementet er støttet af Nordea-fonden og derfor ganske gratis at deltage i, men hvis du er mellem 18 og 65, så skal du huske at indløse det statslige Fisketegn. Børn og unge er naturligvis velkomne i selskab med voksne, men for at tage aktiv del i fiskeriet, så anbefaler vi en minimumsalder på 12 år.

Tilmelding sker ved at sende en mail til flyordie@fabulousflyfishing.dk, senest 1. maj - der er plads til 15 fiskere.