29 familier blev torsdag aften matchet til sammenskudsgilder rundt om i Kulhuses sommerhus. Her er det på Revelinen. Fra venstre er det ni-årige Vega, Janni Niclasen, Deborah Vlaymans, Ole Kristensen og 11-årige Liva. Foto: Maj-Britt Holm

Familier matchet til fællesspisninger

Frederikssund - 25. juli 2020 kl. 05:19 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kulhuse Koger«'s store sammenskudsgilde blev en stor succes torsdag aften. 29 familier havde tilmeldt sig arrangementet, der gik ud på, at en værtsfamilie blev matchet med et par andre familier, de ikke kendte i forvejen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag kunne de hente en pose gratis økologiske grøntsager fra Svanholm på Kulhuse Havn, og torsdag mødtes de for at lave mad og spise sammen i sommerhusområderne i det nordligste af Hornsherred.

- Det er mit indtryk, at det gik fantastisk godt. Janni Niclasen, som var med til et af sammenskudsgilderne, vil oprette en ny Facebookgruppe »Kulhuse Koger fortsat sammen«, så man kan fortsætte med at spise med hinanden. Vores håb med sammenskudsgilderne var netop at skabe »billeder« hos mennesker i Kulhuse, at »det her kan vi da selv gøre«. Så jeg er rørt - og meget, meget glad, siger Trine Krebs, medindehaver af Frugtformidlingen og medarrangør af aktiviteterne i Kulhuse.

Der skal være noget gratis Bag sammenskudsgilderne står organisationen »FOOD«, der formidler ny dansk madkultur, og som har søgt og fået penge fra regeringens sommerpakke under Erhvervsministeriet til at lave aktiviteter ude i sommerlandet, hvor langt flere danskere holder ferie i år. Kulhuse er et af de 10 valgte destinationer.

- Kulhuse er simplethen et fantastisk sted, der bare har det hele, og jeg er helt vild med området, forklarer Trine Krebs, der selv bor i Kyndeløse Nordmark.

»Kulhuse Koger« består af en række pop op middage med kendte kokke på Kulhuse Kro i juli og august, og de er allesammen total udsolgte.

- Det er fint, at man kan købe en billet til et madarrangement. Men jeg syntes også, der skulle være noget, der var gratis, og så kom Torben Blok, der har sommerhus i Kulhuse, med idéen om sammenskudsgilderne, og han var også en af værterne, siger hun, der er uddannet husholdningslærer.

Mikro oplevelses paradis Trine Krebs har i det hele taget store ambitioner for hele halvøen, som hun mener, ikke skal have store hoteller eller andre turistattraktioner, fordi det er mere spændende at slå telt op i vandkanten, overnatte på en gård og spise middag på en mark.

- Visionen er, at vi på sigt får hele Hornsherred til at koge. Det kan blive et mikro oplevelses paradis, hvor alle københavnerne har lyst til at komme, påpeger hun.