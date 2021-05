Familiehus fik ubudne gæster

Måske var det tiltænkt hygge ved bålets flammer, men det var alt andet end hygge, brugere af Familiehuset på Hovedgaden i Jægerspris mødte ind til tirsdag eftermiddag.

For her kunne de konstatere, at der mellem onsdag i sidste uge og mandag klokken 11.00 var stjålet juice, kaffe, kakaomælk, kiks, pålægschokolade og skumfiduser.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. Ved samme lejlighed havde indbrudstyvene også stjålet en flaske gas.