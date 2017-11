Familie vil julehygge med ny butik

Det er mindre end to måneder siden, at Bog & Idé-butikken drejede nøglen om i Bymidten 2 i Skibby. Men nu er der atter gang i lokalet, hvor julen har holdt sit indtog, idet Henrik Lund har fået lov til at låne det til »Skibby Julemarked«, som holder åbent hver dag frem til jul, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil prøve at lave noget for byen: Et rigtigt julemarked. Ikke noget med genbrug, men med nye ting, med gaveidéer og hvor man kan sidde og hygge sig, når man har været ude at handle. Der er ingen andre steder, man kan få serveret æbleskiver i Skibby, fortæller Henrik Lund, som tilføjer, at det også er OK bare at komme ind og sætte sig ved bordene uden at købe noget.