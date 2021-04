Fire piger i alderen fra 11-13 år har ifølge anklageskriftet været ofre for en 37-årig mands målrettede jagt på småiger på nettet. Foto: Chris Radburn/PA Images/Ritzau Scanpix Foto: Chris Radburn/PA Images/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Falsk profil bag sex-billeder med børn: Flot fyr var afpresser

Afsløret efter afpresning af 11-årig pige, der skulle filme sig selv

Frederikssund - 23. april 2021

En sølle stofmisbruger, der har været så uheldig at købe en brugt telefon og tablet med belastende og ulovligt indhold. Og hvis telefonnummer flere gange tilsyneladende helt tilfældigt og lige så uheldigt har været lige dér, hvorfra der er blevet sendt beskeder til en række krænkede piger.

Eller et klassisk eksempel på en koldblodig 'groomer,' der opretter falske profiler og derpå trawler nettet igennem for at få kontakt med småpiger. Og når pigerne så hopper på limpinden med de falske profiler, der komplimenterer dem og lokker dem til at smide tøjet, bliver smigren pludselig til trusler, så han kan sidde bag skærmen og iagttage piger ned til 11 år, der skal filme sig selv nedefra og 13-årige, der masturberer og indfører fingre og genstande i sig selv. Og som derpå forsøger at true pigerne til at gøre det igen, hvis ikke billederne skal offentliggøres.

Selv mener en 37-årig mand fra Frederikssund-området, at han tilhører den første kategori, mens anklager Jacob Dreist skal forsøge at overbevise retten i Hillerød om, at sidstnævne er tilfældet.

"Sagen handler om fire forskellige piger, men i bund og grund handler den om det samme indhold: Grooming. En proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn for at begå overgreb. Det kan være manipulation og forførelse til at overskride sin egen grænse. Sagen rummer blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang, børnepornografisk materiale og ulovlig fotografering. Der er ingen, der bestrider, hvad pigerne har været udsat for. Så spørgsmålet er reelt, om det er den tiltalte, der har benyttet sig af de to profiler M.H og J.P., der indgår i sagen," lød det fredag formiddag ved retssagens indledning fra ham.

Selv forklarede den tiltalte, at i det tidsrum, hvor krænkelserne er foregået, var han slet ikke indehaver af den telefon og dén tablet, hvorfra messenger-kaldende blev foretaget, og hvor billederne af pigerne blev fundet.

"Jeg købte det brugt, og jeg kan ikke vide, hvad der har været på den, da jeg købte den. Jeg kom hjem fra misbrugsbehandling 17. eller 18. februar, og så tilbød min mor at hjælpe mig, fordi jeg ingenting havde. Så vi tog ud og købte telefonen og tablet et sted på Vesterbro gennem Den Blå Avis."

Sporet via FB I forvejen havde oplysninger fra et teleselskab og Facebook knyttet ham til sagen, efter en 11-årig pige i sommeren 2018 havde fortalt sine forældre, hvad hun havde været udsat for, efter hun havde været i kontakt med, hvad hun troede var en 15-årig dreng.

Og da politiet i marts 2019 dukkede op på mandens bopæl, sigtede ham for dén forbrydelse og samtidig beslaglagde hans telefon og tablet, viste det sig altså, at disse indeholdt flere tilfælde, hvor samme mønster kunne ses.

Heriblandt altså to 13-årige piger samt en uidentificeret pige, der ifølge dén betjent, der har haft ansvaret for efterforskningen, "helt tydeligt" var under den seksuelle lavalder.

"Da vi gennemgår de to devices finder vi også en masse chatbeskeder: Rytmen i chatbeskederne er, at det for mig at se er unge piger, der skriver, og som modparten skriver til. Det er for mig at se en ren groomingmetode at have en falsk profil, at man skriver med helt unge piger, og tilpasser profilen geografisk og aldersmæssigt, så det passer med pigernes alder og bopæl. Jeg undrede mig over kontaktpersonerne i det ene device; det var ikke navne som i vores årgang - men navne, der er typiske for unge pigers navne i øjeblikket. Heldigvis kan man se, at der er flere eksempler på piger, der afbryder forbindelsen, da de bliver bedt om at tage tøjet af," forklarede betjenten videre.

Og i modsætning til den 11-årige piges tilfælde var det altså ikke pigernes egne anmeldelser, der førte politiet til den konklusion, at der kunne være tale om samme gerningsmand.

Derimod var det indholdet på mandens telefon og tablet, der førte politiet på sporet af flere overgreb:

"Jeg fandt først ud af det, da politiet bankede på og spurgte, om jeg kunne genkende pigen på et billede. Det var så min datter," fortalte moren til en af de 13-årige piger, som manden er tiltalt for at have taget explicitte billeder af:

"Og efterfølgende har hun ikke rigtigt ville tale om det," forklarede hun i retten.

Afhøringerne af pigerne foregår fredag eftermiddag bag lukkede døre på grund af ofrenes alder, og der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår der fældes dom i sagen.

Såfremt manden dømmes, går anklagemyndigheden efter, at han skal have forbud mod at modtage besøg af børn under 18, eller søge kontakt med børn under 18 - også på internettet.