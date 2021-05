I de kommende tre år skal deres gøres plads på Trekløverskolen Afd. Falkenborg til børnene fra Klub Mix. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Faldefærdig klub skal ind på skole

'Vi er endt med lige nøjagtig den løsning, vi ikke ønskede,' konstaterer byrådspolitiker

27. maj 2021

I de kommende tre år kan børn i klub-alderen i Frederikssund midtby godt vænne sig til, at de skal lægge vejen forbi Falkenborgskolen, hvis de skal gå i klub.

Det er nemlig her, Klub Mix placeres som en midlertidig løsning, besluttede byrådet onsdag aften.

De eksisterende rammer på A. C. Hansens Vej beskrives som dårlige, både hvad bygningens kvalitet og vedligeholdelse angår, ligesom energiforbruget er højt på stedet, og der er 'grundlæggende problemer med bygningens konstruktioner.'

Og efter at have undersøgt muligheden for en midlertidig løsning med pavilloner både på Trekløverskolen Afd. Falkenborg og andre steder, er pilen i stedet endt med at pege på, at klubben for en periode skal være placeres i skolebibliotekets lokaler i kælder- og stueetagen i bygning F.

"Vi har været i en god og konstruktiv dialog med skolen for at undersøge hvilke lokaler, der kan anvendes, uden det konflikter med skolens øvrige drift. Det er en midlertidig løsning; den kan strække sig op til tre år. Det behøver ikke tage så lang tid, men lige nu handler det om at få omplaceret klub Mix," konstaterede Morten Skovgaard (V), formand for uddannelsesudvalget.

Socialdemokratiets Kenneth Jensen konstaterede på byrådsmødet, at man "efter to et halvt år endt med det, vi startede med ikke at ville; en midlertidig løsning på Falkenborgskolen. Men det er ok at placere klubben der, mens vi kommer videre med både at kigge på placering af klub Mix og hele strukturen for klubområdet. Jeg ved godt, at kommunale, midlertidige løsninger har det med at blive permanente. Men det her SKAL være midlertidigt," lød det blandt andet fra ham.

Klubområdet blev ved budgetforliget i 2020 tilført 41 millioner kroner til en ny klubstruktur.

Og den konservative Ole Søbæk fandt på byrådsmødet krabasken frem:

"Vores oplevelse i budgetforligsgruppen var, at der måske var brug for lidt tempo i processen; det har jeg ikke helt set imødekommet," sagde han og opfordrede til, at man udnytter muligheden og de 41 millioner kroner til at hæve sig op i helikopterperspektiv.

Dét forsikrede Morten Skovgaard byrådet om var intentionen:

"Det er rigtigt, at det har været længe undervejs. Men den midlertidige løsning her er med til at gøre det muligt at tænke det helt igennem, så vi får et klubtilbud for fremtiden - og ikke står på skuldrene af den måde, man engang organiserede klubberne".