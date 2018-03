Fakta-tyve standset med bilen fuld af varer

Tre rumænske butikstyve blev fredag aften ved 20-tiden anholdt »på hjul« ved Melby. En time forinden havde Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse fra Fakta på Brobæksgade i Slangerup, hvor de tre rumænere angiveligt havde taget for sig uden at betale. Det oplyser vagtchef Christian Kobbernagel fra Nordsjællands Politi i en gennemgang af døgnrapporten.

- De tre rumæner har alle bopæl i Frederiksværk-området. De blev standet ved Melby, og bilen var fyldt med dagligvarer for et større beløb. Vi har valgt ikke at fremstille de tre, men de er nu sigtet for butikstyveri. Muligvis har de været i flere forretninger. Det er vi nu i gang med at undersøge, fortæller Christian Kobbernagel til Frederiksborg Amts Avis.