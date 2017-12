Fakkeltog mod kommende betalingsbro

Susanne Bartholin fra Frederikssund har arrangeret et protest arrangement med fakkeltog for at gøre opmærksom på hendes utilfredshed med at den kommende Kronprinsesse Marys Bro bliver til en betalingsbro, skriver tv2lorry.dk

Broen kommer til at stå færdig i 2019 og det kommer til at koste 28 kroner at køre over tur/retur.

Udgiften vil løbe op mod 10.000 årligt for at køre over broen hver dag. Men borgerne har mulighed at benytte den gamle Kronprins Frederiks Bro. Dog er der planlagt såkaldte "trafikregulerende foranstaltninger", der skal få bilisterne til at benytte den nye bro.



