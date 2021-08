Se billedserie Der byggemodnes for fulde fart og ikke på normal vis med kloaker til regnvandet. Det bliver på en ny måde - med gammeldags grøftekanter langs parcelhusvejene. Foto: Henrik Helmer Petersen

Fagre nye klima: Villakvarter får søer og masser af grøftekanter

Frederikssund - 13. august 2021 kl. 21:13 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Kloakkerne til regnvand erstattes af grøfter, og vandbassiner af hyggelige søer. Nyt villakvarter med 97 boliger etableres i tråd med klima og natur.

64 parcelhuse, 4 dobbelthuse og 25 rækkehusboliger, 97 boliger i alt, begynder snart at skyde op af jorden på Skibby Bakke lige udenfor Skibby by.

- Vi begynder at bygge de første parcelhuse til efteråret, og de bliver klar til at flytte ind i til foråret.

Det fortæller Carsten Jeppesen, medejer af byggefirmaet Klimahuse i Ikast.

- Andre grunde sælger vi som grunde, så folk selv kan bygge deres hus. Rækkehusbyggeriet bliver først påbegyndt til næste år, tilføjer han.

Det kræver sit Carsten Jeppesen medgiver, at byggeprojektet er stødt ind i flere udfordringer, end firmaet havde forudset til en start. Så let er det ikke at etablere et nyt villakvarter år 2021.

Klimahuse købte det 106.000 kvadratmeter store område på Selsøvej tæt på Skibby by i 2019, og firmaet havde regnet med at kunne begynde at byggemodne området med kloaker og veje allerede samme efterår.

Trak ud et år I november 2020 mere end et år senere fortalte firmaets anden medejer Claus Keld Hansen til Frederiksborg Amts Avis, at firmaet endnu ikke havde fået byggemodningstilladelsen fra kommunen, hvilket han begræd.

Siden er byggemodningstilladelsen kommet, og Carsten Jeppesen forklarer, at den inkluderer, at området skal afvandes på en ny og moderne klima- og miljøvenlig måde. Nemlig med gammeldags grøftekanter.

Regnvand i grøfter - Tidligere ville vi have lagt kloakrør ned til regnvandet, som vi ville have ført væk fra området. Nu etablerer vi i stedet små søer, hvor regnvandet ledes hen via grøftekanter langs villavejene.

Søerne etableres, så regnvandet herfra siver ned i jorden. Vandet skal altså ikke videre til rensningsanlæg eller sparebassiner.

Det har krævet sit og har også været udfordrende at projektere nedsivningen, så søerne ikke svømmer over i villakvarteret, når det regner voldsomt.

Wadier som i ørken Grøfterne benævnes som wadier, der er kendt fra ørkenen som vandløb, der er tørre i tørre perioder og vandfyldte med rislende vand i regnfulde perioder.

Ifølge Carsten Jeppesen er byggemodningen af området så godt i gang, at humøret igen er højt i firmaet.

Materialer steget Han ved, at det også kan trække ud at få byggetilladelse til at bygge de første huse. Dertil nævner han, at byggeprocessen kan forsinkes af, at der er travlhed i branchen.

- En udfordring er også, at prisen på byggematerialer er steget meget det seneste år, siger han og nævner, at prisen på tagkrydsfiner blandt andet er steget hele 300 procent.