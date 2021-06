Se billedserie Thomas Reimann sælger mjød og skind - også katteskind på Valravnens bod på årets sommermarked. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Færre gæster, men vikinger er lige glade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Færre gæster, men vikinger er lige glade

Frederikssund - 21. juni 2021 kl. 05:10 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Der var stor glæde over at kunne ses og igen komme på marked, da vikingeforening inviterede til sommermarked. At antallet af gæster ikke nåede de forgangne år, tager en ægte viking med ro.

Frederikssund Vikingespils sommermarked løb af stablen i weekenden, og den nordiske gud Thor, der siges at herske over vejret, havde gjort det godt, især lørdag - og måske for godt.

Sol, sommer og hedebølge prægede lørdagen, og formand for Frederikssund Vikingespil, Camilla Dupont tror, at det meget varme vejr kan havde afholdt gæster fra at komme.

- Der kom i hvert fald ikke helt så mange gæster, som der normalt gør. På et normalt år kommer der omkring 3000 gæster til markedet lørdag-søndag. I år fik vi vel besøg af et sted mellem 1500 og 2000 gæster.

- Om det skyldes det varme vejr lørdag, eller om mange i kølvandet på coronaen ikke var klar over, at vi holdt sommermarked i år, ved jeg ikke. Måske er det en kombination af begge ting, gætter Camilla Dupont, som understreger, at antallet af gæster såvel foregående år som i år er behæftet med stor usikkerhed.

Antallet af gæster tælles nemlig ikke, så det er skøn.

Skønt at komme ud At antallet af gæster i år ikke nåede forgangne år, slog ikke vikingerne ud.

- Det er bare så skønt at komme ud igen, er ordene fra Thomas Reimann, der solgte mjød og skind på Valravnens bod på årets sommermarked.

- Det er det, vi har længtes efter hele det forgangne år. Når man først er blevet viking, så lever og tænker man som viking. Det er blevet en livsstil, og jeg har savnet vikingelivet på landets vikingemarkeder enormt, siger han.

Mjød og katteskind Han bor i Jægerspris, er pædagog til daglig, og han får den klassiske vikingedrik mjød produceret i Tyskland. Skindene har han købt hos en buntmager i Tyskland, der i forbindelse med et ophørsudsalg solgte ud.

»Hvad er det for et skind«, spørger en kunde. »Det er en taghare«, siger Thomas afvæbende, og da kunden opdager, at det er katteskind, får han ikke verdens venligste blik.

- Men om det er lammeskind, pels fra en mink eller skindet fra en kat, gør vel ikke den store forskel, svarer Thomas Reimann igen.

Det har taget ham flere år at gro det store og flotte skæg, der får ham til at ligne en ægte viking.

Hammer som smykke Ved en anden bod sælger Joan Kidde smykker. Hun driver smykkeforretningen Kila Jewels i Hovedstaden, og hun producerer smykker i aseånd.

- Det her er Thors hammer. Jeg har lavet smykket af sølv forgyldt med 22 karat guld, viser hun vedhænget til en halskæde.

- Det er en kopi af et ægte smykke, der er fundet og i dag findes på Nationalmuseet, fortæller Joan Kidde.

Jublende glad Hun viser også et smykke, der er en kopi af en mønt fra 800-tallet.

- Originalen blev fundet i Sverige, men den er lavet i Hedeby i grænselandet, der i vikingetiden var dansk og et vigtigt nordisk handelscentrum. Det er nok en af de absolut første danske mønter, mener Joan Kidde.

Hun er også jublende glad for, at Frederikssund Vikingemarked blev til noget i år. At der kom færre gæster end normalt, slår ikke det store skår i glæden.

- Nu er vi i gang. Det er det vigtigste, er ordene fra vikinger overalt på sommermarkedet.