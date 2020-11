Færgegårdens jul behøver man ikke gå glip af trods corona. Museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen lover masser af coronasikret julehygge alligevel. Foto AdobeStock Foto: eurobanks - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Færgegårdens jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færgegårdens jul

Museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen julehygger på Færgegården i december måned - digitalt og fysisk, under sikre forhold

Frederikssund - 21. november 2020 kl. 10:25 Kontakt redaktionen

Julen 2020 på Frederikssund Museum, Færgegården bliver mere digital end tidligere år. Men coronakrisen skal naturligvis ikke forhindre julehyggen, så museet inviterer til både juleforedrag, digital julekalender og julequiz. Og til spejdernes salg af juletræer, der heldigvis er lige så fysiske, som det plejer at være.

Når Frederikssund Museum, Færgegården inviterer til foredrag 10. december, bliver det både muligt at opleve foredraget fysisk på museet og at følge med digitalt via live stream hjemme fra stuen til reduceret pris. For museets julerier skal ud - og denne gang er det selve julens historie, som er i godteposen:

Julen er traditionsrig, den er fyldt med ritualer og særlige skikke, som gentages år efter år. Sådan har man altid gjort - eller har man?

Er de danske juletraditioner overhovedet danske? Og hvordan kan det være, at man også fejrede jul før Jesus blev født?

Det er nogle af de spørgsmål, som museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen giver svar på i foredraget. Sammen med tilhørerne på museet og hjemme bag skærmene dykker hun ned i juletraditionernes historie og ser på, hvorfor vi egentligt gør, som vi gør. Hun vil undersøge de danske juletraditioners oprindelse og se på, hvordan de har forandret sig over tid. Der bliver også tid til at udforske, hvordan man har fejret jul før julen, som vi kender den i dag.

Digital julekalender- og quiz

Som altid skal der tælles ned til jul, og det foregår i år på Facebook, hvor Line Jandoria Jørgensen sammen med arkæolog Astrid Wolff-Jensen i 24 afsnit fortæller om julens traditioner - lige fra julemænd og juletræspynt til juleøl og julelege. Undervejs bliver der quizzet om forskellige julede emner - med en lækker præmie fra museumsbutikken på højkant.

Noget er, som det plejer; selvom man skal holde afstand, skal de fleste stadig have et juletræ, og på Færgegården er der alle muligheder for at gøre det årlige juletræskøb til en hyggelig begivenhed for hele familien. To weekender i december sælger spejderne fra Grevinde Danner Gruppen nemlig juletræer på Færgegårdens gårdsplads.

det sker:

Foredrag om julens historie (Fysisk arrangement) : 10. december kl. 19.00-21.00. Billetter købes på billetto.dk eller på museet Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris.

Live streaming: 10. december kl. 19.00-21.00. Billetter købes på billetto.dk - Se med via smartphone, tablet eller computer hjemme fra din egen stue. Man vil modtage en mail en time før arrangementet med link og informationer om, hvad man skal gøre. Vær opmærksom på, at mailen kan ende i dit spamfilter. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer, da skriv til faergegaarden@romu.dk både før og under foredraget. Det vil ikke uden for almindelig arbejdstid være muligt at få svar på henvendelser, der er gået igennem billetto.

Digital julekalender- og quiz: 'Like' Frederikssund Museum, Færgegården på facebook - og følg med i julekalenderen hver dag i december.

Juletræssalg: Der sælges juletræer på gårdspladsen foran Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris lørdag og søndag i uge 49 og 50, dvs. den 5., 6., 12. og 13. december. Skulle der ikke være udsolgt efter de to weekender, vil der muligvis blive åbnet for salg på senere dage i december.